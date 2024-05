Tumore - Mesotelioma | I 7 Sintomi Per Riconoscerlo!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 5 maggio 2024) Ilè un raro tipo di cancro che colpisce il rivestimento dei polmoni e dell’addome, emergendo spesso decenni dopo l’esposizione a rischi occupazionali. Ecco i setteprincipali! Ilè un tipo di cancro che si sviluppa nei mesoteli, ovvero strati di cellule che rivestono organi interni come i polmoni, il cuore e l’addome. Questa malattia rara ma grave è principalmente causata dall’esposizione all’amianto, una fibra minerale una volta ampiamente utilizzata nell’edilizia, nell’industria navale e in altri settori per le sue proprietà isolanti e resistenti al calore. Cause Il legame tra l’amianto e ilè ben documentato. Le fibre di amianto, se inalate o ingerite, possono depositarsi nei polmoni o nello stomaco e causare danni a lungo termine. Oltre all’esposizione diretta, il ...