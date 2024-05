Tony Hawk’s Pro Skating 3 + 4 è stato cancellato da Activision per spostare Vicarious su Call of Duty?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 5 maggio 2024) Liam Robertson di DidYouKnownGaming ha condiviso un nuovo report dove ha affermato cheBlizzard ha deciso di cancellarePro3 + 4, seconda raccolta dei giochi della serie in lavorazione presso Blizzard Albany (all’epoca eraVisions), così da dare priorità aof. Stando a Robertson, alcune fonti in interne dello studio gli hanno confermato che il punlisher americano ha deciso di non portare avanti il progetto per aumentare le entrate attraverso lo sviluppo di nuovi giochi di CoD, una serie ritenuta più redditizia. Il leaker ha aggiunto che inizialmente in quel diBlizzard avevano autorizzato lo sviluppo del remake dei primi quattro capitoli diPro ...