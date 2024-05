Tajani interviene sul caso del giovane italiano arresto a Miami | Massima attenzione Il console | Trattamenti inaccettabili

(Di domenica 5 maggio 2024) Sulla vicenda di Matteo Falcinelli, arrestato dalla polizia aBeach nella notte fra il 24 e il 25 febbraio e rilasciato dopo 2 giorni,anche la Farnesina. Ilgenerale ha sottolineato, una nota, dichiara alle autorità locali l’tà deiche ilha subito. Il ministro degli Esteri Antonioha già fatto sollecitare laaldell’ambasciatore Usa in Italia Jack Markell, ricordando che il Governosegue doverosamente ognidi detenzione di cittadini italiani all’estero. Secondo quanto riporta la Farnesina «all’atto dell’il signor Falcinelli, 25 anni, da Spoleto, è stato ...

