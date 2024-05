Su Netflix Senna - la miniserie sulla leggenda della Formula 1

Senna, ecco il primo teaser trailer della miniserie in 6 episodi sul campione di Formula 1 e leggenda dello sport Ayrton Senna, in arrivo solo su Netflix nel 2024 con Gabriel Leone, Pâmela Tomé e Matt Mella Rilasciato il primo teaser di Senna, la miniserie in 6 episodi sul campione di Formula 1 ... Continua a leggere>>