Sorpresa! Ora fondi di investimento si innamorano dell' alta cucina e corrono per prendersi i grandi ristoranti

(Di domenica 5 maggio 2024) Dani Garcia ha oggi due stelle Michelin, le ha conquistate a Madrid (all'indomania chiusura del tristellato ristorante omonimo a Marbella), con Smoked Room, omakase a tutto fuoco e fumo dove costruisce un'esperienza sartoriale per una manciata di ospiti appena. Smoked Room ha anche una seconda sede, a Dubai, dove c'è anche unae tre steakhouse Leña, le altre due sono in Spagna, a Madrid e Marbella, a Doha ci sono invece Bibo e Lobito de mar. Si potrebbe andare avanti a lungo: il gruppo Dani Garcia conta oggi oltre 20 insegne in 3 continenti dando impiego a oltre 1.200 persone e con un fatturato annuo di circa 65 milioni di euro. Qualcosa che ha molto più a vedere con l'imprenditoria deinumeri che con l'idea l'artigianato tipicoe imprese ristorative. E non è strano, allora, che nel gruppo gestito ...