Sonia Bruganelli vola in Honduras - la frecciata della Ferry a Fede - i 60 anni di Rocco Siffredi

A sorpresa, Sonia Bruganelli , opinionista dell' Isola dei Famosi , è vola ta in Honduras per incontrare i naufraghi. Vediamo insieme cosa è successo! Continua a leggere>>

"Arrivo Honduras": Sonia Bruganelli ha fatto sapere ai suoi follower di essere in viaggio verso il Paese che, come da tradizione, ospita i naufraghi dell'Isola dei famosi. L'opinionista, che ogni lunedì e giovedì commenta il reality insieme a Dario Maltese, si è immortalata su un aereo privato. ... Continua a leggere>>

Isola, sonia bruganelli non è in missione in Honduras: dove si trova - L'opinionista sonia bruganelli non è partita per l'Honduras come si pensava. Si trova difatti ad un evento benefico. Continua a leggere>>

sonia bruganelli non è partita per l'Honduras e non è "in missione" per salvare l'Isola dei Famosi. Ecco dove si trova - sonia bruganelli ha fatto uno scherzetto ai suoi follower. Nelle scorse ore, infatti, ha postato una storia sul proprio profilo Instagram in cui si vede la cabina di un aereo. Continua a leggere>>

Isola dei Famosi, tre nuovi ingressi nel cast - Novità in vista per l’ Isola dei Famosi. Dopo i recenti forfait di alcuni concorrenti, tre nuovi naufraghi sono pronti a fare il proprio ingresso nel cast del reality: solo uno di loro è un volto noto ... Continua a leggere>>