Il LIVE e la DIRETTA testuale della conferenza stampa di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2024 . All’indomani dell’annuncio del ritiro dal torneo di casa, il tennista azzurro parlerà dal Foro Italico per fare il punto della situazione sulle sue condizioni fisiche, ma anche per toccare ... Continua a leggere>>

Jannik Sinner parlerà in conferenza stampa agli Internazionali d’Italia 2024 per spiegare il suo ritiro, dovuto a un problema all’anca, e fare chiarezza sul prosieguo della sua stagione. C’è grande amarezza, sia da parte dell’altoatesino che del pubblico azzurro, per il forfait di quello che è ... Continua a leggere>>

Jannik sinner spiega il forfait a Roma: “Se non guarisco al 100% mi fermo ancora, non voglio buttare anni di carriera” - Jannik sinner spiega il forfait a Roma: "Se non guarisco al 100% mi fermo ancora, non voglio buttare anni di carriera" ... Continua a leggere>>

sinner in conferenza: “C’è qualcosa che non va, ma non voglio dire cosa. Non butterò anni di carriera” - Jannik sinner in conferenza stampa, direttamente da Roma, ha parlato delle sue condizioni dopo l'infortunio all'anca che lo ha costretto a non partecipare agli Internazionali d'Italia. Dopo l'apertura ... Continua a leggere>>

sinner: "Decisione che fa male, ma necessaria" - Il tennista parla dopo il forfait per il problema all'anca, che lo aveva già costretto al ritiro nell'altro Masters 1000 di Madrid e gli impedirà ora di giocare sulla terra rossa del Foro Italico. Vid ... Continua a leggere>>