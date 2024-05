Sherman’s Trees annuncia Nothing

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 5 maggio 2024) La band torineseTrees annuncia il lancio del loro terzo singolo in collaborazione con l’etichetta Sorry Mom!, intitolato “”. Andiamo ad approfondire. “” diTrees La band torineseTrees annuncia il lancio del loro terzo singolo in collaborazione con l’etichetta Sorry Mom!, intitolato “”. Cosa descrive “”? La traccia affronta tematiche profonde e attuali, esplorando il tema dell’inevitabile declino del mondo e dell’allontanamento dell’umanità dalla natura. In “”, la band riflette sulla crescente rovina del pianeta e sull’allontanamento sempre più marcato delle persone dalla natura circostante. La canzone è una chiamata all’azione, suggerendo che la natura, se trascurata, ...