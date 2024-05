Serie B | Feralpisalò in Serie C | seconda lombarda retrocessa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 maggio 2024) Protagoniste, anche in negativo, le sponde dei laghi che stanno relegando un po’ di pepe ai verdetti già emessi dallaB. Dopo aver assistito alla discesa in terzadel Lecco Calcio, compagine che si affaccia sulle acque del Lago di Como, un’altra società lacustre saluta la cadetteria con una giornata d’anticipo rispetto alla fine della regular season. Con la mancata vittoria di Venezia (gara persa in Laguna), latimbra ufficialmente la sua retrocessione inC dopo appena un anno dal suo primo arrivo tra le fila cadette. I Leoni del Garda hanno tentato di cogliere, almeno, le forche caudine dei playout attuando una rimonta concreta, ma tardiva. I verdazzurri sono lacompagine a retrocedere: adesso è libero un solo ...