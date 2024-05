Serie A - Melli salva l' Olimpia a Cremona | Milano è seconda

(Di domenica 5 maggio 2024) San Nicolòpermette all'di scongiurare un incredibile harakiri in quel di. A un secondo dalla fine capitan Nicolòle regala il +1 del 72-73 con una tripla dall'angolo contro una Vanoli davvero encomiabile e consente ai biancorossi di mantenere il secondo posto (la condivisione del primato con la Virtus Bologna è segnata dal vantaggio dei felsinei negli scontri diretti). I milanesi non ingranano mai la marcia nella sfida del PalaRadi, partono malissimo, anche sotto di 14 punti, poi la lenta rimonta porta i suoi frutti già nel terzo quarto arrivando in parità, ma senza mai riuscire a cambiare passo. Nel finale, proprio quando i fantasmi sembravano definitivamente appropriarsi dei milanesi (72-68 a un minuto dal termine), invece è stato prima Mirotic in lunetta e poi proprio ...

