SENIGALLIA UN’EMOZIONE VELLUTATA

(Di domenica 5 maggio 2024) Nei giorni di sole (e di cielo terso) dicono che se orienti lo sguardo all’orizzonte e fissi intensamente il panorama, riesci a vedere perfino la Croazia. Magari per vedere ancora meglio, puoi arrivare fino alla punta del molo, come la chiamano a, e ti appoggi al faro. Un faro giallo che si staglia nell’ultima appendice di cemento prima che diventi tutto acqua, cioè mare. Una trentina d’anni fa il segnale di Tele Capodistria arrivava sul televisore che era un piacere. Soprattutto se lo schermo a tubo catodico in una forma singolare di Feng Shui era orientato verso il mare. Il mare, appunto. L’Adriatico, mare dolce che bagnae la sua spiaggia di velluto, che si chiama così perché la sabbia è finissima: carezzevole per la pianta del piede, ben più insidiosa quando alla fine di una giornata rimane attaccata alla pelle. Sapore di ...