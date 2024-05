Selene Calloni Williams porta in scena il suo nuovo spettacolo teatrale Digiunare con gli dei

(Di domenica 5 maggio 2024)con gli Dei, ilal Teatro Manzoni di Milano è ispirato al suo ultimo libro “Digiuno Immaginale” edito da Piemmeè lieta di annunciare l’esordio del suocon gli dei”, ispirato al suo ultimo libro “Digiuno Immaginale” edito da Piemme, in una straordinaria prima assoluta al Teatro Manzoni di Milano il 21 Giugno 2024. “con gli dei” è un’opera profonda che esplora il potere dell’atto del cibarsi e del digiuno. Attraverso un viaggio intriso di mistero e scoperta interiore,guida il pubblico in ...

Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente, Oberdan Picucci, ed il CdA di Fondazione Benevento Città Spettacolo sono lieti di presentare il nuovo logo della Fondazione , creato dal Maestro Mimmo Paladino. Il CdA ringrazia il Maestro Paladino per aver concesso la sua opera – realizzata nel 1993 ... Continua a leggere>>

“L’arte della truffa” sarà in scena da domenica 12 fino al 19 e poi il 22 e il 24 maggio al Teatro Augusteo “L’arte della truffa” , il nuovo spettacolo di Biagio Izzo , scritto da Toni e Augusto Fornari, che cura anche la regia, sarà in scena da domenica 12 fino al 19 e poi il 22 e il 24 maggio ... Continua a leggere>>

Arezzo, 4 maggio 2024 – Mercoledì 8 maggio, alle ore 21.30, al Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, Materiali Sonori presenta Paolo Hendel nel nuovo spettacolo “Niente panico!” , in una serata esilarante e commovente dedicata al grande disegnatore Sergio Staino. Saranno presenti Bruna Pinasco ... Continua a leggere>>

“Chiamatemi Mimì” al Teatro nuovo di Martina Franca con Lisa Manosperti - “Chiamatemi Mimì” finalista a “The Voice Senior” omaggia la grande MIA MARTINI nel giorno della Festa della Mamma ... Continua a leggere>>

Musica e cinema per una domenica pomeriggio di spettacolo - Tanti gli ospiti e le sorprese in studio nella puntata di “Domenica In”, in onda domani alle 14.00 su Rai 1 (e su Rai Italia). La puntata si aprirà con un ricordo di Toto Cutugno insieme a Niko Cutugn ... Continua a leggere>>

Barbara Bouchet: chi era il marito Luigi Borghese, la "fuga" da Steve McQueen, il nuovo amore (misterioso) - Icona del cinema di genere italiano anni ’70,Barbara Bouchet ha avuto flirt hollywoodiani ma un solo grande amore, quello con il marito Luigi Borghese: chi era. Continua a leggere>>