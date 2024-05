Sat - Gma - A -t, Iels e altri | tutti i test per accedere alle università internazionali Dove si svolgono e come prepararsi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 5 maggio 2024) Terminate le scuole superiori, si può scegliere di iniziare un percorso universitario all’estero. Un’ottima occasione che permette di superare non solo i confini geografici del nostro Paese, ma anche quelli culturali. Tuttavia, per accedervi sono essenziali alcuni requisiti. Moltee istituti di istruzione superiore richiedono, infatti, la certificazione di alcune competenze attraverso deidi ammissione. Si tratta di esami standardizzati che si possono fare in diversi periodi dell’anno presso centri dedicati. Solitamente vengono programmati da questi ultimi in date specifiche durante l’anno e alcuni possono essere ripetuti più volte nell’arco dei 12 mesi per migliorare il punteggio raggiunto. Diversi atenei di prestigio, infatti, oltre a richiedere il superamento del, vogliono anche un punteggio specifico. Servono ...