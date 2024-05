Sangiano - runner colto da malore durante il Giro del Picuz | soccorsi in azione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024) Varese, 5 maggio 2024 –inoggi sui monti sopradove era in corso ildel. Attivata immediatamente per l’intervento la stdi Varese della XIX DelegLariana Cnsas. La richiesta è arrivata intorno alle 11,30, in un tratto impervio unimpegnato nella corsa era statoda un. L’uomo, un trentanovenne, è stato raggiunto dagli operatori, due squadre del Soccorso alpino, i vigili del fuoco, il personale della Croce Rossa. Da Como è decollato l’elisoccorso di Areu. Dopo le prime cure sul posto il trentanovenne è stato trasportato in elicottero al Niguarda di Milano. Non era in pericolo di vita.