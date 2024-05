Sandro mazzola - campione dell’Inter nel ricordo di Valentino

Per Sandro cominciava così una nuova vita a Cassano d’Adda in Lombardia, il paese di origine dei genitori, con il fratello più piccolo Ferruccio (anche lui calciatore e scomparso nel 2013), la madre e Piero, il suo secondo marito: “Una persona eccezionale, che ci ha fatto da padre.” Non mancano ... Continua a leggere>>