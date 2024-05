San Genesio - finti tecnici dell' acqua vengono scoperti e la truffa finisce in rapina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024) Saned Uniti (Pavia), 5 maggio 2024 - Laè stata scoperta, ma è così finita in. Una donna di 71 anni, l'altro pomeriggio verso le 18, ha ricevuto l'inattesa visita a casa, in via Marconi a San, di due uomini che si sono spacciati per dipendenti di Pavia Acque, che l'hanno convinta a farli entrare per effettuare dei controlli all'impianto. La donna è stata quindi tenuta impegnata da uno dei due finiti, ma ha notato che l'altro si era allontanato verso una partea casa in cui non c'erano rubinetti e lo ha raggiunto proprio mentre stava rovistando nella cassaforte, che era già aperta. A quel punto i due impostori, vistisi, non hanno desistito dal mettere a segno il colpo e hanno tramutato lain ...