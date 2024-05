Salah segna in un thriller da sei gol ad Anfield

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 5 maggio 2024) 2024-05-05 19:47:09 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Mohamedhato al suo ritorno nell’undici titolare mentre il Liverpool è sopravvissuto allo spavento battendo il Tottenham 4-2 in Premier League. I Reds sono apparsi formidabili a tratti nella penultima partita casalinga di Jurgen Klopp ade sono passati in vantaggio grazie al loro talismano, che ha superato di testa Guglielmo Vicario nelle prime fasi. Dai un’occhiata alle nostre altre storie qui: Chelsea – West Ham 5-0: Pochettino vuole mantenere lo slancio dopo la vittoria nel derbyBrighton – Aston Villa 1-0: i Seagulls conquistano tutti e tre i punti grazie al gol di Pedro nel finaleOnana rivela di aver messo in dubbio la mossa del Manchester United Andy Robertson ha raddoppiato il vantaggio dopo aver ...