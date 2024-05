Roma - le pagelle di CM | Speedy Baldanzi Pellegrini sgonfio Cristante è ovunque

I TOP e i FLOP del match valido per la 35esima giornata di Serie A 2023/24: le Pagelle e i voti di Roma Juventus Le Pagelle dei protagonisti del match tra Roma Juventus , valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Roma (4-3-2-1): Svilar 7; Kristensen 5.5, Ndicka 6, Llorente ... Continua a leggere>>

Roma-Juventus : il VIDEO con gli highlights e le azioni salienti del match serale di domenica 5 maggio 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle . Dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen in Europa League, la Roma di De Rossi ospita all’Olimpico la Juventus di Massimiliano ... Continua a leggere>>

Empoli-Frosinone 0-0 Cerofolini 6: praticamente mai impegnato, se non in qualche uscita bassa in cui si dimostra sicuro. Lirola 6: bravo nelle... Continua a leggere>>