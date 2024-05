Roma-Juventus 1-1 | a Lukaku risponde Bremer - rimandato ogni verdetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024)5 maggio 2024 - Emozioni, spettacolo e gol, ma alla fine la sfida dell'Olimpico non decide nulla nella corsa Champions League. Trafinisce 1-1: acon entrambe le reti siglate nel primo tempo. Una sfida divertente che però non permette né alladi ottenere l'artimetica della qualificazione alla prossima Champions League, così come non permette ai giallorossi di accorciare in classifica sul Bologna, dopo lo stop dei rossoblu contro il Torino. Primo tempo De Rossi rispetto al ko patito contro il Leverkusen cambia totalmente la propria linea difensiva: davanti a Svilar dentro Kristensen, N'Dicka, Llorente e Angeliño. Confermato invece il centrocampo con Paredes, Pellegrini e Cristante, mentre in avanti non c'è El ...