Roma - guasto sulla linea C della metro | i bus sostitutivi Ecco dove

Fabrizio Romano , esperto di calciomercato, ha parlato della situazione circa l’allenatore della Juventus . ecco le ultime L’inizio dell’estate avvicina anche il calciomercato. Fabrizio Romano , uno dei massimi esperti in materia, è intervenuto in live su Twitch con Sos Fanta per chiarire la ... Continua a leggere>>

La Roma vuole Chiesa e De Rossi si sarebbe mosso in prima linea per convincere l’esterno della Juve a una nuova avventura La Roma vuole Chiesa e De Rossi si sarebbe mosso in prima linea per convincere l’esterno della Juve a una nuova avventura. Il tecnico, infatti, avrebbe avuto un contatto ... Continua a leggere>>