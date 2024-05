Quelli erano tempi | torna il Kama Kama - la festa nostalgia è in Versilia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) Lido di Camaiore – L’appuntamento è per sabato 15 giugno, alle soglie dell’estate. Ilri. La discoteca che ha segnato un’epoca in Toscana e in tutta Italia è chiusa da anni. Main qualche modo con una seratadestinata a fare il pienone. E’ al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore che gli organizzatori allestiranno la grande pista da ballo per rivivere gli anni Novanta. Un appuntamento voluto fortemente dalla famiglia Cosignani e in particolare da Cristiano, figlio di Luigi Cosignani, ideatore e “papà” della discoteca. I biglietti per la serata sono in vendita su Ticketone. L’appuntamento sarà dalle 18 alle 24. In consolle la protagonista sarà ovviamente la musica anni Novanta. Quella che ha segnato un’epoca, quella su cui il ...