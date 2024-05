Quanti soldi hanno guadagnato Conegliano e Trento vincendo la Champions League di volley? Montepremi sontuoso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024)vinto ladi, festeggiando ad Antalya (Turchia). Le Pantere si sono imposte nel settore femminile sconfiggendo Milano al tie-break ecosì conquistato il secondo sigillo continentale della propria storia, mentre i dolomiticibattuto i polacchi dello Jastrzebski Wegiel con un secco 3-0 eportato a casa il massimo trofeo europeo per la quarta volta. Le venetecompletato la stagione perfetta dopo aver già festeggiato Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana mentre l’Itas aprono la bacheca per il trofeo più prestigioso. Si tratta di due risultati di lusso per la pallavolo italiana, che è riuscita a tornare sul tetto del Vecchio Continente. C’è però ...