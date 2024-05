Probabilmente ha sbagliato | Jannik Sinner - la sentenza di Adriano Panatta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Un forfait doloroso, quello di: il campione italiano, numero 2 nel ranking Atp e a caccia del primo posto assoluto oggi di Novak Djokovic, non giocherà a Roma, agli Internazionali d'Italia. Un passo indietro dovuto ai problemi all'anca che lo hanno già costretto al ritiro a Madrid, dove era impegnato nel Masters 1000 sulla terra rossa. Forse,ha chiesto troppo al suo corpo. In questo 2024 ad ora semplicemente stratosferico, infatti, non si è certo risparmiato, prendendo parte quasi a tutti i tornei possibili nella sua caccia grossa al primo posto mondiale. E ora il suo corpo gli ha presentato il conto: l'obiettivo è quello di tornare per il Roland Garros, dove in caso di vittoria potrebbe conquistare la vetta della classifica Atp. Nulla da rimproverare al campione di San Candido, la sua "foga" sportiva è ...