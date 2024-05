Positano - torna l’orologio della Torre campanara | ora è un tavolo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 5 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRi, anche se in una posizione diversa,che si trovava sulladi; recuperato dai locali dell’oratoriochiesa madre,il grande quadrante circolare a numeri romani è stato adattato come base di unda esposizione, con un vetro protettivo che ne preserverà la struttura, presso l’ufficio del turismo “L. Vespoli”.è stato infatti al centro di racconti antichi e novelle favoleggianti, dipinto da diverse prospettive, quasi un punto di riferimento per. Nelle fotografie d’epoca, nei racconti e nei dipinti dei tanti artisti passati perera sempre ben presente, fin quando nel 1963 anno la ...