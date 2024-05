Porrettana - incidente e disagi al traffico

(Di domenica 5 maggio 2024) Bologna, 5 maggio 2024 –nel primo pomeriggio sullaall’altezza di Lama di Reno, frazione di Marzabotto, ma senza feriti o gravi conseguenze. Solo lunghe code, senso unico alternato e prova di pazienza da parte degli automobilisti. L’ha riguardato tre vetture: coinvolte una Renault Austral, una Fiat 500 e una Toyota Corolla. Una donna ha riportato alcuni lividi e contusioni ed è stata trasportata in via precauzionale all’ospedale Maggiore con un codice di lieve entità. Sul posto è infatti intervenuto il personale sanitario del 118 insieme con due pattuglie dei carabinieri, arrivate da Vado e Marzabotto. La situazione è poi tornata alla normalità e ilè regolarmente ripreso, ma non senza le attente segnalazioni dei bolognesi che, da subito, sul web e sui social hanno segnalato ...

