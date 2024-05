Perché i cani si annusano il sedere a vicenda?

Eboli, un altro pitbull terrorizza Campolongo: ringhia ai turisti e si avvicina a un bimbo, bloccato da vigili e personale Asl - Sfiorata la tragedia ieri a Campolongo, alla periferia di Eboli. Un pitbull marrone si è avvicinato ringhiando a un gruppo di turisti stranieri, cinque persone, che stavano sorseggiando ... Continua a leggere>>

Come far convivere cani e gatti - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Continua a leggere>>

Un pub britannico crea polemiche permettendo l’ingresso ai cani ma non ai bambini - Da 11 anni il pub britannico accoglie i cani a braccia aperte ma non permette ai bambini di frequentare il locale. The post Un pub britannico crea polemiche permettendo l’ingresso ai cani ma non ai ba ... Continua a leggere>>