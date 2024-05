Pallavolo - Itas Trentino vince la Champions League maschile

Grande attesa all’Opiquad Arena per gara-4 della semifinale scudetto in programma alle 20.30. La Mint Vero Volley Monza ospita i campioni d’Italia dell’Itas Trentino con il chiaro obiettivo di batterli per giocarsi poi la qualificazione alla bella domenica in trasferta. Quello che sembrava ... Continua a leggere>>