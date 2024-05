Oroscopo Paolo Fox 6 maggio 2024 | Bilancia stanco

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di domenica 5 maggio 2024) L'diFox del 6prevede un lunedì con la Luna in Ariete, che promette novità, amore e movimenti. In queste 24 ore può succedere di tutto, con il Cancro che dovrà affrontare ingenti uscite di denaro e con la Vergine che dovrà fare delle scelte definitive. Approfondiamo le previsioni astrologiche diFox di lunedì 6, scoprendo anche il proprio ascendente zodiacale per unaccurato.Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete suggerisce di non accrescere il rancore all'interno di un rapporto. Non fidarti di tutti e limita la tua disponibilità. Toro - L'di ...