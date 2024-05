Operaio di 26 anni morto dopo 10 gironi di ricovero in ospedale - era precipitato per 60 metri

(Di domenica 5 maggio 2024) Dieci giorni di, poi la morte. Un 26enne è spirato all’Santa Chiara di Trento dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro. John Sebastian Floriani, di Pergine Valsugana, eraper una sessantina didurante lavori di disgaggio su una parete sul Monte Calisio. In gravissime condizioni era stato trasportato in elicottero a Trento, dove però ieri è deceduto. “Speravamo che ce la facesse” hanno detto i genitori al quotidiano L’Adige. “Era uno scalatore fortissimo”, lo ricordano gli amici. Stava lavorando nel cantiere verso il rifugio Campel, interventi che la ditta per cui lavorava stava portando avanti per conto del comune di Trento. La morte del 26enne è solo l’ultima di una lunga scia di decessi. Ieri a Brindisi il nastro trasportatore di uno zuccherificio ha trancia ...

