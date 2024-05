Non toccherò la racchetta per un po' - Sinner l’infortunio è serio | Roland Garros a rischio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2024)di Jannike non va sottovalutato. Il tennista italiano, alle prese con un problema all’anca, non giocherà gli Internazionali d’Italia 2024 nei quali, il pubblico di Roma, era pronto ad accoglierlo come una superstar.ha indetto una conferenza stampa per fare chiarezza su quanto accaduto “Prima del torneo stavo meglio, a Madrid in alcuni giorni avevo fastidio, altri no. Era una situazione strana, sentivo che qualcosa non andava. Dopo Khachanov – spiegain merito al– abbiamo fatto una risonanza e poi fatto altri esami a Monaco. È stata una decisione non facile, per me era un torneo importante, il più speciale di tutto l’anno. Faccio 23 anni tra poco e spero di avere almeno altri 10 anni per giocare qui“....