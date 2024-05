Musetti-Navone in tv | data - orari - canale e diretta streaming Atp Challenger 175 Cagliari 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Lorenzosfiderà Marianonel match valido per la finale dell’ATP175 di, torneo in corso sulla terra rossa. Ottimi segnali da parte del carrarino in questa settimana sarda, dove ha vinto tre belle partite – per nulla scontate – e va a caccia di un titolo che manca dall’ottobre del 2022 (a Napoli). Per l’azzurro si prospetta però un impegno in salita contro uno dei giocatori più in forma del momento e dell’anno visto che è numero 23 della Race. Si tratta dell’argentino, che ha superato in semifinale Darderi e che è già certo di ritoccare il proprio best ranking, a ridosso della top 30. Tra i due non ci sono precedenti. TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo domenica 5 maggio sul campo ...