Milan - Pioli | Partiti mal - ma poi abbiamo reagito I tifosi? Avranno le loro ragioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024)o, 5 maggio 2024 – Tra le contestazioni del pubblico rossonero, che ha scelto la via del surreale silenzio prima di esporre striscioni di protesta nei confronti di società e squadra e successivamente abbandonare gli spalti, a 10’ dal fischio finale, ilviene stoppato sul 3-3 dal Genoa. Che si potesse prefigurare una giornata complicata per i rossoneri lo si è capito sin dalle prime battute di gara: l’approccio rossonero è stato infatti troppo blando e il Genoa ne ha saputo approfittare passando in vantaggio dopo appena 5’ con il rigore trasformato da Retegui. Il palo colpito al 13’ da Pulisic ha segnato il primo passo della reazione di unche è apparso comunque troppo sfilacciato e molle in difesa e ha dovuto attendere i secondi finali del primo tempo per pareggiare i conti con l’incornata di Florenzi su cross di ...