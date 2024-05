Milan-Genoa - Pobega | Clima particolar - ma i tifosi sono sempre con noi

MILAN - Pioli: "Siamo concentrati, vogliamo fare bene" - Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, prima del match col Genoa: "Siamo concentrati, come dobbiamo essere contro un avversario che sta bene, è ... Continua a leggere>>

milan-genoa, il messaggio di pobega ai tifosi - pobega parla nel pre gara di milan-genoa. Ecco le sue parole prima della sfida dei rossoneri contro il Grifone di Alberto Gilardino.

SKY - Non solo Lukaku, il Napoli segue anche Dovbyk per il dopo Osimhen, la situazione - Non solo Lukaku, ma nella lista del Napoli per sostituire Osimhen c'è anche Artem Dovbyk, attaccante ucraino del Girona. Francesco Modugno, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni su questo te ...