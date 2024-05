Milan-Genoa - la Curva Sud spiega lo sciopero | l’iniziativa

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 5 maggio 2024), dopo aver annunciato lodel tifo per il match, laSud ha organizzato un’iniziativa perre le sue ragioni Alle 18 ilaffronterà ila San Siro, nella partita valida per la 35esima giornata di Serie A. I rossoneri oggi puntano a vincere per mettere un’ipoteca sul secondo posto, che vale la partecipazione alla Supercoppa Italiana. Nel match odierno però la squadra di Pioli non potrà contare sul solito apporto dai suoi tifosi più accesi. Nei giorni scorsi infatti laSudo, insieme all’AIMC, ha annunciato unodel tifo. Entrambi quindi non esporranno striscioni, bandiere, stendardi e si asterranno da ogni forma di tifo. Il motivo è quello di spronare la società ...