Milan-Genoa è un festival del gol - a San Siro finisce 3-3

(Di domenica 5 maggio 2024) AGI - Termina con un pirotecnico 3-3 la sfida tra, valevole per la 35 giornata di campionato. A Sanil Grifone va avanti due volte con Retegui ed Ekuban, ma viene ripreso in entrambe le occasioni prima da Florenzi e poi da Gabbia. A ribaltare tutto ci pensa Giroud, ma nel finale un autogol di Thiaw certifica il pareggio. Tanti mugugni e fischi da parte dei tifosi rossoneri, che per la sesta gara di fila tra campionato ed Europa League non vedono vincere la propria squadra, abbandonando anche con largo anticipo gli spalti. Punto di gran carattere quello conquistato invece dagli uomini di Gilardino, che si portano a 43 punti in classifica. Passano appena tre minuti dal fischio d'inizio e arriva il primo grande episodio in favore della formazione ospite: Vogliacco va giù in area a contatto con Tomori, l'arbitro ...

Milan-Genoa, Antonelli: “Avrei dato ancora fiducia a Pioli, un ottimo allenatore. Il Milan va costruito intorno a Leao, è un fuoriclasse” - milan-genoa, Antonelli: “Avrei dato ancora fiducia a Pioli, un ottimo allenatore. Il Milan va costruito intorno a Leao, è un fuoriclasse” - milan-genoa, Antonelli, ex calciatore che in rossonero ha passato oltre 5 stagioni, è intervenuto in esclusiva a Tag24 ...

Milan-Genoa, la Curva Sud non ci sta: i motivi e la ricostruzione della contestazione - milan-genoa, la Curva Sud non ci sta: i motivi e la ricostruzione della contestazione - con San siro che ha messo sotto accusa tutto l’ambiente rossonero. La giornata di ieri ne è stato l’esempio lampante. Altro 3-3 folle, questa volta in casa contro un Genoa tranquillissimo. È vero che ...

Milan, il gesto di Tomori fa impazzire Pellegatti: tifosi scatenati sul web - Milan, il gesto di Tomori fa impazzire Pellegatti: tifosi scatenati sul web - Il giornalista tifoso del Milan, Carlo Pellegatti analizza un'azione di Milan 3-3 Genoa di Serie A 2023-24 per mostrare come mai Tomori sia in ritardo su Vogliacco ...