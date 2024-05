Milan-Genoa 1-2 - Ekuban di testa | tutto troppo facile

(Di domenica 5 maggio 2024) Iltorna a San Siro. Dopo la trasferta contro la Juventus, ecco la sfida alriporta il grifone in avanti di

ekuban rimette avanti il Genoa in casa del Milan, ecco le immagini del gol! – VIDEO - Il Genoa rimette subito le cose a posto a San Siro contro il Milan. Al 48' Vogliacco crossa perfettamente dalla destra, ekuban svetta in mezzo a due rossoneri e di testa batte Sportiello sul primo ... Continua a leggere>>

Milan-Genoa, le formazioni ufficiali: Gabbia preferito a Thiaw - Sono ufficiali le formazioni di Milan-Genoa, match delle 18 valido per la 35ª giornata di Serie A. Continua a leggere>>

Il Cagliari si scioglie come neve al sole: il Genoa domina e vince 3-0 - Brutta partita del Cagliari contro il Genoa. Al Marassi partita mai in discussione e vittoria molto facile per i Liguri. Continua a leggere>>