Milan - caos allo stadio | protesta durissima

(Di domenica 5 maggio 2024) Duro attacco dei tifosi rossoneri verso la società, rea di essersi dimostrata inadeguata sotto diversi punti di vista La stagione del, a tre giornate dal termine, è già conclusa: i rossoneri chiudono l’annata anzitempo in tutte le competizioni a disposizione e il clima nell’ambiente rossonero è tutt’altro che sereno. Il malcontento dei tifosi nasce da lontano: Pioli sin dai primi mesi di questa stagione ha subito attacchi da parte dei supporters rossoneri in primis per la questione infortuni, per i sei derby consecutivi persi e infine per l’eliminazione cocente contro la Roma. Nel mirino dei tifosi rossoneri però nelle ultime settimane è finita la dirigenza: Cardinale, Ibrahimovic, Moncada e Furlani, nessuno escluso. Il punto di rottura è stata la scelta del successore di Stefano Pioli, la dirigenza rossonera ha da tempo avviato i contatti con Lopetegui ma ...