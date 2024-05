Meteo Giro | 2° Tappa San Francesco al Campo – Santuario di Oropa

(Adnkronos) – Il Giro d'Italia 2024 affronta oggi la seconda tappa , la San Francesco al Campo-Santuario di Oropa di 161 km, con le prime salite sul percorso della corsa che viene trasmessa in diretta tv e streaming. L'ecuadoriano Jhonatan Narvaez, vincitore ieri della prima tappa in volata a ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Il Giro d'Italia 2024 affronta oggi la seconda tappa , la San Francesco al Campo-Santuario di Oropa di 161 km, con le prime salite sul percorso della corsa che viene trasmessa in diretta tv e streaming. L'ecuadoriano Jhonatan Narvaez, vincitore ieri della prima tappa in volata a ... Continua a leggere>>

giro d’Italia 2024: il borsino della tappa di oggi. Primo arrivo in salita, Pogacar favorito, Tiberi la speranza azzurra - Arrivo in salita già alla seconda tappa: non è una cosa comune per il giro d'Italia. E che salita: quest'oggi si ci gioca molto al Santuario di Oropa, ... Continua a leggere>>

giro D'ITALIA. OROPA PROPONE GIA' IL PRIMO ARRIVO IN SALITA - Dopo lo spettacolo della tappa inaugurale di Torino, il giro entra nel vivo proponendo il primo arrivo in salita. La prima parte della San Francesco al Campo - Santuario di Oropa di 161 km si snoda pi ... Continua a leggere>>

Lefevere torna al giro dell'anno scorso: "Evenepoel trattato come un ladro. Non volevano pagarci il premio-presenza" - giro D'ITALIA - Il ritiro di Remco Evenepoel dal giro d’Italia 2023, a distanza di un anno, fa ancora discutere. Patrick Lefevere, manager della Soudal Quick-St ... Continua a leggere>>