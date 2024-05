Con l'uscita di Amadeus d alla Rai prende forma il racconto del martire politico. Una narrazione utile ad Amadeus , che non cancella l'ennesima perdita disastro sa per l'azienda.Continua a leggere Continua a leggere>>

Max giusti prende il posto di amadeus al timone di Affari Tuoi Ecco cosa ha rivelato - amadeus ha lasciato la Rai e si mormora che sarà Max giusti a prendere il timone di Affari Tuoi su Rai 1, ma sarà veramente così

Affari Tuoi, stop amadeus per tre giorni: cosa succede in Rai - La Rai ha deciso, a sorpresa, di stoppare amadeus e lo show Affari Tuoi, record di ascolti proprio in queste settimane, per ben 3 giorni ...

Affari Tuoi, Beatrice (incinta) pensa al babè e dà torto alla mamma: la richiesta imprevista di amadeus - La concorrente che gioca nella puntata del 1 maggio di Affari Tuoi, il game show guidato di amadeus azzecca tutto e si ferma al momento giusto ...