Maggio inizia col bel tempo - ma da domani peggiora

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 5 maggio 2024) AGI - Prima domenica disoleggiata quasi ovunque sull'Italia con temperature minime in aumento, venti deboli e cieli sereni. Solo qualche nuvola di passaggio in più al Nord, ma venti in totale attenuazione e cieli azzurri specie al Centro-Sud. Rovesci sono possibili solo sulle Alpi, specie nel pomeriggio sul settore occidentale, riferisce il sito ilMeteo.it. Da, però, è in arrivo una nuova perturbazione atlantica con unmento su Alpi e Prealpi e verso Liguria e Pianura Padana dalla sera. Martedì 7 potrebbe arrivare grandine al Nord e su parte del Centro e da mercoledì anche al Sud: si formerà un ciclone, quindi ilresterà instabile per buona parte della settimana, via via sempre più verso le regioni meridionali con un miglioramento altrove. Le previsioni di oggi. Al Nord: soleggiato salvo ...