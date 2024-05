L’Umbria vince la sfida | Castelluccio modello italiano della rinascita post-terremoto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) Norcia (Perugia), 5 maggio 2024 – “Al terminericostruzionesarà ilo più sicuro al mondo”. Ne è certo il commissario straordinario alla Ricostruzione, Guido Castelli, ieri aper la consegna del ‘primo applicativo’ per la ricostruzione del simbolico borgo. ’Primo applicativo’ è l’espressione per dire che si inizierà a intervenire sui muri di contenimento, sulle strade e i sottoservizi. Tutte opere propedeutiche per passare alla realizzazione delle piastre antisismiche sulle quali sarà ricostruito il centro storico del borgo. Piastre che, secondo Castelli, potranno entrare in funzione a fine 2025. Giornata di festa, dunque, per il borgo umbro. Oltre a Castelli, alla cerimonia organizzata dalla Comunanza agraria di, c’erano la presidente ...