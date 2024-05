Lo scellerato patto a 3 nel governo | Giannini da Fazio - campagna anti-Meloni Tutti muti | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) "Ormai ci avviciniamo alla scadenza del 9 di giugno, siamo in pienaelettorale...e stiamo vedendo il peggio del peggio sia in termini di candidature sia in termini di comunicazione politica. Adesso siamo al bonus Befana". Massimo, ospite fisso di Fabioa Che tempo che fa, sul Canale Nove, utilizza lo spazio del "commento" domenicale per fare quello che gli riesce meglio: spalare fango contro ildi centrodestra e la premier Giorgia. "Si sta vedendo con chiarezza quello che è il vero disegno di questa maggioranza. C'è una tre: a Fratelli d'Italia interessa portare a casa la riforma della elezione diretta del presidente del Consiglio, cioè dellamedesima, perché questo completa quel disegno di 'capocrazia', nella ...