Liverpool-Tottenham - Premier League | probabili formazion - pronostici

(Di domenica 5 maggio 2024)è una partita valida per la trentaseiesima giornata die si gioca domenica alle 17:30: diretta tv,i,. Il rischio è che l’ultimo treno sia già passato per entrambe. Ilè ormai fuori dalla corsa al titolo dopo le incomprensibili frenate delle ultime settimane, vedendo scappare le dirette concorrenti Arsenal e Manchester City. I Reds, oltra ad uscire dall’Europa– competizione in cui erano favoritissimi – hanno collezionato 5 punti nelle ultime 5 giornate di campionato, rimediando anche due sconfitte con Crystal Palace ed Everton, squadre che quest’anno hanno lottato per non retrocedere. Klopp – IlVeggente.it (Ansa)Ieri pomeriggio Gunners e Cityzens hanno ...

2024-05-04 20:04:31 Ecco quanto riportato poco fa: L’allenatore dell’Ipswich Kieran McKenna sta assaporando la “fantastica sfida ” di giocare in Premier League dopo che la sua squadra si è assicurata la promozione con una sconfitta per 2-0 contro l’Huddersfield questo pomeriggio. Ai Tractor Boys è ... Continua a leggere>>

Probabili Formazioni Premier League 36a giornata . Le scelte degli allenatori per il prossimo turno del campionato più seguito al mondo. Per ogni partita indichiamo se la formazione è probabile o ufficiale. Non è facile prevedere chi scenderà in campo quindi fino a un’ora prima del calcio d’inizio ... Continua a leggere>>

I pronostici di domenica 28 aprile: si gioca in Serie A, Premier League , Liga , Ligue 1, Eredivisie e Bundes Liga . Il match clou della domenica di Serie A è un grande classico del campionato italiano, la sfida tra Roma e Juventus che mette in palio tre punti pesanti in chiave qualificazione alla ... Continua a leggere>>

Liverpool-Tottenham, premier league: probabili formazioni, pronostici - Liverpool-Tottenham è una partita della 36esima giornata di premier league e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici. Continua a leggere>>

CdS - Buongiorno, l'offerta di ADL non basta: rilancio dalla premier, i dettagli - Le prestazioni di Alessandro Buongiorno non fanno altro che attirare su di sé le attenzioni delle squadre del campionato italiano e non solo ... Continua a leggere>>

Maresca, futuro in dubbio a Leicester: gli scenari - Visualizzazioni: 1 Enzo Maresca potrebbe non essere l’allenatore del Leicester per il ritorno in premier league. La situazione attorno al tecnico italiano. Nervi tesi e frustrazione: Beraldo pomo dell ... Continua a leggere>>