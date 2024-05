L’Italia manda Nave Montecuccoli nell’Indo Pacifico L’importanza della missione secondo Patalano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 5 maggio 2024) Il pattugliatore polivalente d’altura (Ppa)RaimondoMarina italiana ha superato lo Stretto di Gibilterra mercoledì Primo Maggio. Da lì, dopo aver attraversato l’Atlantico, passerà a Panama ed entrerà nel, dove – come spiega il comunicatoDifesa – “parteciperà a una formazione intensiva e a un’attività operativa con le marine alleate e partner” dell’Indo. Il pattugliatore, classe Thaon di Revel, chiamerà un totale di 13 porti in 11 diverse nazioni in tutto il mondo, conducendo attività di naval diplomacy e supporto all’industria navale e militare nazionale, in unache durerà sei mesi, portando in giro per il mondo il sistema-Paese italiano in modo molto simile a quanto fatto lo scorso anno da ...