L’Italia è un paradiso fiscale? Dai Paperoni ai pensionati | l’identikit di chi ha sconti record sulle tasse

Chi sono i ricchi pensionati che si trasferiscono in Italia per pagare meno tasse - Chi sono i ricchi pensionati che si trasferiscono in Italia per pagare meno tasse - In Italia alcune norme permettono a chi prende la residenza nel Paese di pagare meno tasse, almeno per i primi anni ...

Esperienze senza confini: il Nord Europa con Costa è All Inclusive - Esperienze senza confini: il Nord Europa con Costa è All Inclusive - È fino al 13 maggio che si potrà prenotare con Costa crociere una vacanza unica approfittando della promozione All Inclusive!

Medici sempre più in fuga: nel 2024 potrebbero andarsene 20mila specialisti - Medici sempre più in fuga: nel 2024 potrebbero andarsene 20mila specialisti - Ma quanto è grande il problema I numeri aiutano sempre a capire meglio: i dati del Fnomceo stima una platea di circa 39mila medici andati all’estero tra il 2019 e il 2023, dei quali 11mila soltanto ...