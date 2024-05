Le donne possono essere tossiche | toh - dopo anni di me-too il risveglio delle femministe

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Tossico maschio in tossica femmina. Finalmente,decenni, ci siamo arrivati. Anche la femmina, se vuole, è cattiva (vulgo: tossica). Ed ecco. Sfogliando la stampa estera, e sfruculiando ancora le tendine di Netflix, si scoprono nuovi archetipi... Insospettate chimere. O, come dire, creature fantastiche – femmine – e malgrado ciò. Perché, se l'aggettivo più abusato del decennio pareva appannaggio dell'universo maschile – “maschio tossico” e dunque “maschio malato”, “figlio sano del patriarcato” – sappiate che no. Non più. Tanto per cominciare la scrittrice Sophie Fritz, ventisettenne nata a Tubinga, ha appena pubblicato un libro per Hanser Berlin dal titolo Toxische Weiblichkeit (“Femminilità tossica”), dove spiega che accanto ai maschietti eterobasici ci saremmo noi. Ragazze che, con mezzi passivi più che aggressivi, perpetuiamo logiche ...