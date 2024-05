Lavori Malies - i consiglieri di opposizione chiedono l’accesso agli atti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 5 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIcomunali di Civico 22 e Città Aperta, Giovanna Megna e Angelo Miceli, hanno protocollato una richiesta di accesso, indirizzata al segretario generale Feola e al dirigente del settorePubblici Iadicicco in merito alla gestione della gara d’appalto per idi riqualificazione dell’area ex Mercato Commestibili. “Si chiede in particolare – scrivono in una nota – la documentazione in possesso dell’Ufficio riferibile alle minute di lavoro interno alla Commissione quale elaborazione di diverse e temporanee valutazioni tutte relative alla fase di gara offerta tecnica dell’appalto”. Di seguito pubblichiamo integralmente la richiesta di accesso: PREMESSO CHE intervenendo sulla questione relativa alla ...