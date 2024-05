L' abbraccio commmovente del Ferraris a Eriksson | lacrime e applausi per l' ex mister della Samp

(Di domenica 5 maggio 2024) Gli ex calciatori allenati dallo svedese, tra cui Roberto Mancini, non sono voluti mancare all'appuntamento

Applausi e lacrime: il commovente saluto di Eriksson davanti ai 27mila di Marassi - Insieme a Mancini e ad altri suoi ex calciatori, il tecnico svedese malato da tempo, sciarpa blucerchiata al collo, ha emozionato i tifosi doriani ... Continua a leggere>>

La storia di Signora Nannina, fan 90enne di Jacopo Cullin: il bellissimo racconto del loro incontro - La bella e commovente storia è stata raccontata dal regista e attore stesso sui suoi profili social. E’ successo ieri a Sassari, dopo lo spettacolo “E’ inutile a dire” che Cullin sta portando in scena ... Continua a leggere>>

Addio a Raffaele Gulmanelli. L’abbraccio di una grande folla. Tante offerte per ‘Vela d’amare’ - L’ultimo saluto al 36enne morto al Giglio durante una pesca in apnea in solitaria. La famiglia aveva chiesto, al posto dei fiori, di sostenere il progetto solidale. Continua a leggere>>