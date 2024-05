La confessione di pjanic: 'Quando sono andato via dalla Roma per la Juve ho pianto' - Nel corso della lunga intervista concessa a Dazn nel prepartita della sfida Roma-Juventus, il doppio-ex Miralem pjanic ha parlato del suo addio ai giallorossi proprio per approdare in bianconero ... Continua a leggere>>