La condizione di chi si isola in mezzo agli altri - assorbito dal telefonin - non è diversa da quella ritratta nelle opere del pittore americano Non alienazio -e, ma ardente vicinanza a chi è lontano E amore -he, nella dist -nza, divampa

Sono 561 mila euro, i soldi del bando regionale per opere di manutenzione e rimodellamento stagionale delle spiagge toscane e che verranno impiegati sul Litorale pisano. Ripascimenti delle spiagge e opere di manutenzione straordinaria, per un totale di 21 interventi grazie a 3 milioni di

L'attuale panorama è così affamato di novità da etichettare come impegnato qualsiasi film che presenti anche un solo vago contenuto di attualità: Civil War è una splendida eccezione. Il film di Alex Garland è infatti capace di riportare in alto la forza sovversiva del cinema militante. Un'arte

Sinner: "Forfait a Roma fa male ma ci giocherò altri 10-15 anni" - L'altoatesino in conferenza stampa al Foro Italico: "Parigi Se c'è mezzo dubbio si dovrà vedere, mi fermo finché non sarò al 100%

Madonna, concerto da record a Copacabana: più di un milione e mezzo di persone presenti per festeggiare i 40 anni di carriera - Madonna ha festeggiato i suoi 40 anni di carriera con un concerto da record a Copacabana. La popstar ha deciso di celebrare l'importante anniversario offrendo un concerto gratuito in Brasile, uno

Zuppi, pensare agli altri non è tradire la propria identità - Prendersi cura degli altri non significa per i cristiani tradire la propria identità: è quanto ha detto il cardinale presidente della Cei Matteo Zuppi nell'omelia della messa per l'assemblea di Azione